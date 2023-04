Egypt chcel podľa uniknutých dokumentov dodať Rusku rakety a muníciu

Káhira 11. apríla (TASR) – Časť uniknutých spravodajských dokumentov Spojených štátov naznačuje, že Egypt plánoval Rusku tajne dodať rakety a muníciu. V utorok o tom informovali noviny The Washington Post.



Časť jedného uniknutého dokumentu zo 17. februára sumarizuje údajné rozhovory egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího a vysokopostavených egyptských vojenských predstaviteľov a tiež spomína plány týkajúce sa dodávok delostreleckých nábojov a pušného prachu do Ruska. Sísí podľa uvedeného materiálu nariadil, aby bola výroba aj zásielka rakiet predmetom utajenia. Ako píše denník The Guardian, chcel sa tak "vyhnúť problémom so Západom".



Hovorca egyptského ministerstva zahraničných vecí vo svojej reakcii konštatoval že "pozícia Egyptu je od začiatku založená na nezapájaní sa do (ukrajinskej) krízy a na záväzku zachovať si rovnaký odstup od oboch strán" konfliktu. Zdôraznil, že Káhira sa riadi dodržiavaním Charty OSN a medzinárodným právom.



"Naďalej vyzývame obe strany, aby ukončili nepriateľské akcie a dosiahli politické riešenie prostredníctvom rokovaní," dodal hovorca egyptského rezortu diplomacie.



Nemenovaný americký vládny úradník pod podmienkou anonymity uviedol, že USA si nie sú vedomé toho, že by Egypt svoj plán dodávok munície a rakiet pre Rusko aj zrealizoval. "Nezaznamenali sme, že by sa tak stalo," povedal.



The Washington Post pripomenul, že Egypt je jedným z najbližších spojencov USA na Blízkom východe a je tiež príjemcom americkej pomoci.