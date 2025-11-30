< sekcia Zahraničie
Egypt cvičí stovky Palestínčanov pre budúcu policajnú silu
Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí oznámil plán vycvičiť v Egypte 5000 policajtov pre Gazu už v auguste na rokovaniach s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom.
Autor TASR
Gaza 30. novembra (TASR) - Egypt cvičí stovky palestínskych policajtov s cieľom integrovať ich do povojnových bezpečnostných síl v Pásme Gazy, uviedol pre agentúru AFP palestínsky predstaviteľ, informuje TASR.
Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí oznámil plán vycvičiť v Egypte 5000 policajtov pre Gazu už v auguste na rokovaniach s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom. Vysokopostavený predstaviteľ Palestínskej samosprávy potvrdil, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás poveril ministra vnútra, aby koordinoval výcvik s Egyptom.
Prvá skupina vyše 500 policajtov absolvovala výcvik v marci v Káhire a od septembra sa dvojmesačné kurzy obnovili, aby prijali stovky ďalších ľudí, uviedol palestínsky predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Všetci príslušníci spomínaných bezpečnostných síl budú podľa neho pochádzať z Pásma Gazy a platiť ich bude Palestínska samospráva.
K výcviku sa pre AFP vyjadril aj 26-ročný palestínsky policajt. „Chceme trvalé ukončenie vojny a agresie a sme odhodlaní slúžiť našej krajine a spoluobčanom,“ povedal. Zároveň vyjadril nádej, že tieto bezpečnostné zložky budú „nezávislé, lojálne iba voči Palestíne a nebudú podliehať externým spojenectvám ani cieľom“.
Ďalší policajt, ktorý taktiež hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že išlo o operačný výcvik s moderným vybavením na stráženie hraníc. Výcvik sa podľa neho zameriaval na dôsledky útoku palestínskych militantov Hamasu zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.
AFP pripomína, že počas minuloročných rokovaní sprostredkovaných Egyptom, palestínske hnutia vrátane Hamasu a Abbásovho Fatahu súhlasili s vytvorením síl zložených z približne 10.000 policajtov, pričom Egypt vycvičí polovicu z nich. Na bezpečnostnú silu by podľa dohody dohliadal výbor technokratov schválený palestínskymi hnutiami. Predstaviteľ Európskej únie pre AFP uviedol, že EÚ chce tiež vycvičiť 3000 palestínskych policajtov v rámci programu podobného tomu, ktorý už prevádzkuje na Západnom brehu Jodánu.
Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí oznámil plán vycvičiť v Egypte 5000 policajtov pre Gazu už v auguste na rokovaniach s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom. Vysokopostavený predstaviteľ Palestínskej samosprávy potvrdil, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás poveril ministra vnútra, aby koordinoval výcvik s Egyptom.
Prvá skupina vyše 500 policajtov absolvovala výcvik v marci v Káhire a od septembra sa dvojmesačné kurzy obnovili, aby prijali stovky ďalších ľudí, uviedol palestínsky predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Všetci príslušníci spomínaných bezpečnostných síl budú podľa neho pochádzať z Pásma Gazy a platiť ich bude Palestínska samospráva.
K výcviku sa pre AFP vyjadril aj 26-ročný palestínsky policajt. „Chceme trvalé ukončenie vojny a agresie a sme odhodlaní slúžiť našej krajine a spoluobčanom,“ povedal. Zároveň vyjadril nádej, že tieto bezpečnostné zložky budú „nezávislé, lojálne iba voči Palestíne a nebudú podliehať externým spojenectvám ani cieľom“.
Ďalší policajt, ktorý taktiež hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že išlo o operačný výcvik s moderným vybavením na stráženie hraníc. Výcvik sa podľa neho zameriaval na dôsledky útoku palestínskych militantov Hamasu zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.
AFP pripomína, že počas minuloročných rokovaní sprostredkovaných Egyptom, palestínske hnutia vrátane Hamasu a Abbásovho Fatahu súhlasili s vytvorením síl zložených z približne 10.000 policajtov, pričom Egypt vycvičí polovicu z nich. Na bezpečnostnú silu by podľa dohody dohliadal výbor technokratov schválený palestínskymi hnutiami. Predstaviteľ Európskej únie pre AFP uviedol, že EÚ chce tiež vycvičiť 3000 palestínskych policajtov v rámci programu podobného tomu, ktorý už prevádzkuje na Západnom brehu Jodánu.