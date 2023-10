Egypt: Do pásma Gazy prešlo ďalších 17 kamiónov s humanitárnou pomocou

Káhira 22. októbra (TASR) - Konvoj 17 kamiónov s humanitárnou pomocou prešiel v nedeľu cez hraničný priechod Rafah do pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním na egyptské štátne médiá.



Ide o druhú zásielku pomoci z Egypta do Gazy od soboty, keď cez hraničný priechod Rafah prešlo 20 kamiónov s humanitárnou pomocou.



Odoslanie ďalšej pomoci z Egypta do palestínskej enklávy potvrdili aj reportéri agentúry AFP.



Obyvatelia pásma Gazy čelia veľkému nedostatku potravín, vody a liekov od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, na ktorý izraelská armáda reagovala odvetnými útokmi a blokádou tejto palestínskej enklávy. Boje si na oboch stranách vyžiadali stovky obetí a tisícky zranených.