Egypt: Hamas nie je pripravený úplne sa vzdať zbraní
Možné odzbrojenie Hamasu patrí aj po dohode o prvej fáze Trumpovho plánu k hlavným sporným bodom, ktoré bude pred ukončením vojny potrebné vyriešiť.
Autor TASR
Káhira/Gaza 9. októbra (TASR) – Islamistické hnutie Hamas je podľa Egypta v rámci amerického mierového plánu pre Pásmo Gazy pripravené „zastaviť“ používanie svojich zbraní, nie sa ich úplne vzdať. Hamas predložil Izraelu návrh, že svoje zbrane nebude používať päť až desať rokov, uviedol predseda egyptskej Štátnej informačnej služby Dijá Rašwán pre spravodajskú televíziu al-Arabíja. Informuje o tom TASR podľa agentúry DPA.
Dvadsaťbodový mierový plán prezidenta USA Donalda Trumpa okrem iného predpokladá „proces demilitarizácie Gazy pod dohľadom nezávislých pozorovateľov“. Zbrane z tohto územia by mali byť „trvalo vyradené z používania prostredníctvom dohodnutého procesu“.
Rašwán uviedol, že Hamas by podľa svojho návrhu síce zbrane na obdobie „zmrazenia“ odovzdal, nie však izraelskej alebo nearabskej strane. Do úvahy by prichádzal výbor zo zástupcov Egypta, ďalších arabských krajín alebo aj Palestínčanov.
Možné odzbrojenie Hamasu patrí aj po dohode o prvej fáze Trumpovho plánu k hlavným sporným bodom, ktoré bude pred ukončením vojny potrebné vyriešiť. Otázne je, ako presne bude odzbrojenie definované, kto by ho kontroloval a za akých podmienok by ho aj Izrael uznal. Podľa niektorých správ by Hamas mohol byť pripravený urobiť v tejto záležitosti aspoň nejaké ústupky, dodala DPA.
