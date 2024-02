Egypt hrozí pozastavením dohôd, ak Izrael pošle vojakov do Rafahu

Rafah 11. februára (TASR) - Egypt hrozí pozastavením mierových dohôd z roku 1978, ak Izrael vyšle svojich vojakov do husto obývaného pohraničného mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Boje v oblasti by mohli spôsobiť uzavretie hlavnej trasy pre dodávky pomoci pre toto palestínske územie, uviedli v nedeľu dvaja egyptskí predstavitelia a západný diplomat. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre americkú televíziu ABC News zverejnenom v nedeľu uviedol, že Izrael poskytne bezpečný prechod pre civilistov pred útokom na Rafah. Zároveň odmietol obavy z "katastrofy", ktorú by izraelský útok mohol v Rafahu spôsobiť.



Napriek obavám z možného rozsiahleho krviprelievania Netanjahu v rozhovore uviedol, že táto ofenzíva je kľúčom k zničeniu palestínskeho militantného hnutia Hamas, s ktorým Izrael vedie v Pásme Gazy vojnu.



Do Rafahu utiekla pred bojmi v iných oblastiach viac ako polovica z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy. Žijú tam v stanových táboroch a prístreškoch spravovaných OSN v blízkosti hraníc. Egypt sa obáva masového prílevu státisícov palestínskych utečencov, ktorí sa už možno nikdy nebudú môcť vrátiť.



Humanitárne organizácie varovali, že ofenzíva v Rafahu by zhoršila už aj tak katastrofálnu humanitárnu situáciu v Gaze, kde približne 80 percent obyvateľov utieklo zo svojich domovov.



Všetci traja zmienení predstavitelia, ktorí potvrdili hrozby Egypta, hovorili pod podmienkou anonymity, pretože nemali oprávnenie informovať novinárov o tajných rokovaniach. Katar, Saudská Arábia a ďalšie krajiny tiež varovali pred vážnymi následkami, ak Izrael pošle vojakov do Rafahu.



Izrael a Egypt viedli päť vojen. V roku 1978 v letnom sídle amerických prezidentov Camp David predstavitelia oboch krajín podpísali mierové dohody, ktoré sprostredkoval vtedajší prezident Jimmy Carter. Obsahujú aj niekoľko ustanovení upravujúcich rozmiestnenie síl na oboch stranách hraníc.