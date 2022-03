Egypt, Izrael a SAE rokovali o globálnej energetickej bezpečnosti

Na archívnej snímke zo 6. marca 2022 Izraelský premiér Naftali Bennett. Foto: TASR/AP

Káhira 22. marca (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh as-Sísí usporiadal v utorok v letovisku Šarm aš-Šajch rokovanie s izraelským premiérom Naftalim Bennettom a de facto vládcom Spojených arabských emirátov (SAE), korunným princom šejkom Muhammadom ibn Zajdom Nahajánom. Témou ich diskusie boli energie, stabilita trhu a potravinová bezpečnosť, uviedol podľa agentúry AFP Sísího hovorca.Prvý trojstranný summit svojho druhu sa uskutočnil v čase, ktorý je pre Blízky východ kľúčový po tom, čo ruská invázia na Ukrajinu vyvolala obavy o celkovú stabilitu a viedla k zvýšeniu cien mnohých komodít.Oficiálna emirátska tlačová agentúra WAM uviedla, že na stretnutí sa. Témou rokovania bola aj dôležitosť spolupráce a koordinácie pre rozvoj a posilnenie stability v regióne, ako aj pre posilnenie globálnej energetickej bezpečnosti a stability trhu.Bennett a šejk Muhammad pricestovali do Egypta v pondelok, dodala agentúra AFP.Izraelské médiá avizovali, že lídri budú v Šarm aš-Šajchu diskutovať aj o správach, že Irán a západné mocnosti - vrátane Spojených štátov - sú blízko k zhode o obnovení jadrovej dohody z roku 2015. Tá umožnila zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií proti Iránu výmenou za prísne obmedzenie jeho jadrového programu.Bennett bol a je ostro proti dohode, pretože má obavy, že by Iránu - úhlavnému nepriateľovi Izraela - mohla pomôcť získať atómovú bombu. Tento zámer však islamská republika vždy popierala.Bývalý prezident USA Donald Trump v roku 2018 v mene svojej krajiny odstúpil od spomínanej jadrovej dohody a USA následne obnovili svoje sankcie voči Iránu. V reakcii na to Teherán do značnej miery upustil od obmedzenia svojich aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.Trumpov nástupca v úrade prezidenta USA, Joe Biden, prisľúbil, že dohodu oživí.Náročné rokovania sa napokon odohrávali vo Viedni a podľa diplomatov boli zložité. Momentálne sú rokovania prerušené pre požiadavky Moskvy, ktorá žiada záruky, že západné sankcie uvalené na ekonomiku Ruska po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu nebudú mať vplyv na obchodovanie Moskvy s Iránom.