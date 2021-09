Egypt, Jordánsko a Sýria dohodli plán dodávok plynu do Libanonu

Ammán 8. septembra (TASR) – Ministri energetiky z Egypta, Jordánska, Sýrie a Libanonu sa v stredu na stretnutí v Ammáne dohodli na pláne dodávok plynu a elektriny do krízou postihnutého Libanonu. Informovala o tom agentúra AFP.



Pracovný plán, ktorý dohodli, sa týka prípravy infraštruktúry pre tento projekt a revízie dohôd potrebných na jeho implementáciu.



Toto stretnutie nadviazalo na schôdzku sýrskych a libanonských predstaviteľov, ktorá sa uskutočnila v sobotu v Damasku. Po ňom by mali nasledovať nové rozhovory o technických aspektoch tejto iniciatívy, ale najmä o obnove sýrskej distribučnej siete, ktorá bola za posledných desať rokov - počas občianskej vojny - značne poškodená.



Libanon zažíva vážnu ekonomickú krízu a v jej rámci čelí nedostatku paliva a výpadkom elektriny, čo ochromuje služby a činnosť nemocníc, reštaurácií, obchodov a priemyslu.



Podľa Svetovej banky v prípade Libanonu ide o jednu z najhorších ekonomických kríz vo svete od roku 1850. Bezprecedentné znehodnocovanie národnej meny priviedlo takmer 80 percent libanonského obyvateľstva pod hranicu chudoby, konštatovala pred časom OSN.



Zemný plyn z Egypta a elektrinu z Jordánska chce Libanon prepravovať cez Sýriu, na čo už získal súhlas od USA, ktoré na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada uvalili sankcie.



S oznámením, že Washington podporuje túto iniciatívu a rokuje so Svetovou bankou o zabezpečení potrebných finančných prostriedkov, prišla v polovici augusta americká veľvyslankyňa v Bejrúte Dorothy Sheaová.



K tomuto zmierneniu striktného amerického postoja k sankciám voči Asadovmu režimu došlo len niekoľko hodín po tom, ako libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh oznámilo dovoz paliva z Iránu, pre ktorý sú Spojené štáty úhlavným nepriateľom. Toto riešenie je však v rozpore s americkým embargom.



Delegácia sýrskeho ministerstva v stredu v Ammáne ubezpečila, že „arabský plynovod" spájajúci Sýriu s Jordánskom je „pripravený (...) napriek tomu, že naň útočili" povstalci, keď od roku 2011 bojovali proti vláde v Damasku.



Vlani v auguste došlo na plynovode k výbuchu, ktorý Damask označil za „teroristický čin".



Jordánska ministerka energetiky a nerastných zdrojov Hála Zawátíová po stretnutí v Ammáne informovala, že infraštruktúra pre spoločný projekt dodávok energonosičov do Libanononu „je takmer pripravená, ale treba očakávať, že budú nutné opravy". Dodala, že „obnova poškodeného elektrického vedenia (v Sýrii) bude trvať niekoľko mesiacov".