Líder hnutia Hamas dorazil do Káhiry na rokovania o prímerí

Káhira 20. februára (TASR) – Líder hnutia Hamas Ismail Haníja v utorok priletel z Kataru do Káhiry, aby so zástupcami Egypta rokoval o prímerí v Pásme Gazy. Vo vyhlásení to uviedlo hnutie Hamas, TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Haníja vedie sedemčlennú delegáciu s cieľom "pokúsiť sa zastaviť agresiu, priniesť úľavu obyvateľom (Pásma Gazy) a dosiahnuť ciele nášho palestínskeho ľudu," uvádza kanál hnutia Hamas v službe Telegram.



Minulý týždeň sa v Káhire stretli šéfovia spravodajských služieb z USA, Izraela, Kataru a Egypta, aby pripravili podklady pre dohodu o prímerí a výmenu unesených rukojemníkov. Vyhliadky na dosiahnutie prímeria sú napriek množstvu stretnutí chabé.



"Situácia sa počas niekoľkých uplynulých dní nevyvíja sľubne," vyhlásil v sobotu počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.



Haníja v sobotu zopakoval požiadavky Hamasu, medzi ktoré patrí prímerie, ukončenie izraelskej blokády Pásma Gazy a stiahnutie Izraela a bezpečné prístrešie pre státisíce Palestínčanov, ktorých boje vyhnali z domovov. Izraelský premiér Benjamin netanjahu v minulosti niektoré požiadavky Hamasu označil za "blúznenie".



Izrael sa rozhodol zničiť Hamas po teroristickom útoku 7. októbra, pri ktorom zahynulo 1160 Izraelčanov väčšinou civilistov, uvádzajú oficiálne izraelské údaje.



Odvetné útoky proti Hamasu v Pásme Gazy si vyžiadali 29.195 obetí väčšinou žien a detí. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva, ktoré ovláda Hamas.