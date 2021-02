Egypt na neurčito otvoril hraničný priechod s pásmom Gazy

Rafah 9. februára (TASR) - Egypt v utorok "na neurčito" otvoril svoj hraničný priechod s palestínskym pásmom Gazy, čím tamojším obyvateľov umožní vycestovať z tejto pobrežnej enklávy. Pre agentúru AFP to uviedol egyptský bezpečnostný zdroj.



Egypt prijal toto rozhodnutie v čase, keď sa v Káhire prvýkrát za posledných 15 rokov konajú rokovania medzi hnutím Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, a hnutím Fatah spravujúcim Izraelom okupovaný Západný breh Jordánu.



Tieto hnutia spolu s ďalšími palestínskymi frakciami rokujú o parlamentných a prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia na jar a v lete 2021.



Hraničný priechod v Rafahu bol v posledných mesiacoch v rámci úsilia o potlačenie pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 väčšinou uzavretý. Blokáda hraníc bola prerušovaná len na krátke obdobia.



Egyptský bezpečnostný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že "nejde o rutinné alebo obvyklé otvorenie. Je to prvýkrát za posledné roky, čo sa hraničný priechod v Rafahu otvára na neurčito. Zvyčajne sa otváral iba tri alebo štyri dni".



Mnohí Palestínčania vyzvali svojich lídrov, aby rokovali o trvalom riešení tejto otázky s cieľom zmierniť zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Gaze, ktorá sa pandémiou ešte viac skomplikovala.



"Tento priechod musí byť otvorený nepretržite po celý rok," uviedol 50-ročný Palestínčan pre agentúru AFP. Dodal, že v Gaze "existuje veľa hraničných humanitárnych prípadov". Mladší obyvateľ Gazy zasa v rozhovore pre AFP apeloval na delegáciu zúčastňujúcu sa na rokovaniach v Káhire, aby "sa zasadila o to, aby hranice zostali otvorené, aby sa dalo žiť ... dôstojne a zdravo."