Na odchod z Gazy sa pripravujú ďalšie stovky cudzincov

Káhira/Gaza 7. novembra (TASR) - Stovky ďalších cudzincov i Palestínčanov s dvojakým pasom by mali v priebehu utorka opustiť vojnou zmietané pásmo Gazy a vycestovať do Egypta, informovala agentúra DPA.



Medzi približne 600 cudzincami, ktorí sa chystajú na odchod z Gazy, je aj zhruba 150 nemeckých občanov, vyplýva z údajov palestínskej pohraničnej služby.



Ďalšími cudzincami sú občania Francúzska, Kanady, Ukrajiny, Rumunska a Filipín. Už v priebehu pondelka z pásma Gazy odcestovalo viac než 300 cudzincov vrátane približne sto Egypťanov, uviedli zdroje z egyptských bezpečnostných kruhov.



Vojna v Gaze sa začala po bezprecedentnom útoku kománd militantného palestínskeho hnutia Hamas na územie Izraela 7. októbra. Pri útokoch zahynulo viac než 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí militanti Hamasu zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac než 9700 obetí, taktiež väčšinou civilistov.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty.