Egypt nemá obmedzenie pre pacientov, ktorých prijme z Pásma Gazy

Káhira/Gaza 16. novembra (TASR) - Egypt nemá zatiaľ stanovenú žiadnu hornú hranicu pre počet pacientov a ranených ľudí, ktorých prijíma na liečbu z palestínskeho Pásma Gazy. Novinárom to v stredu oznámil šéf nemocnice v egyptskom meste Aríš, neďaleko hraničného priechodu Rafah. TASR prevzala štvrtkovú správu z tlačovej agentúry DPA.



Riaditeľ nemocnice Ahmad Mansúr uviedol, že Egypt sa pripravuje na prijatie akéhokoľvek počtu ranených ľudí, ktorým sa podarí dôjsť k hraničnému priechodu Rafah. Podľa neho sú aj ďalšie nemocnice pripravené prijať Palestínčanov.



Egyptský minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár už predtým vyhlásil, že liečbu a ošetrenie dostanú všetci ranení ľudia, ktorí cestujú do Egypta.



"Sme pripravení postarať sa o všetky prípady ľudí, ktorí prídu cez hraničný priechod Rafah, ale ich počty reguluje izraelská strana," povedal nedávno.



Od znovuotvorenia hranice Pásma Gazy 21. októbra ju do Egypta prekročilo približne 150 ranených ľudí, ukazujú egyptské údaje. Sú medzi nimi ľudia so zlomeninami, ťažkými popáleninami, poškodenými telesnými orgánmi a odtrhnutými končatinami, dodal Mansúr. Počet ranených liečených či ošetrených v Egypte je nepatrný v porovnaní s ich počtom v Pásme Gazy.



Podľa informačnej kancelárie úradu vlády, riadenej militantným hnutím Hamas, stúpol počet zabitých Palestínčanov na 11.500, pričom od začiatku vojny 7. októbra utrpelo zranenia 29.000 ľudí. Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť, pripomína DPA.



Vojna sa začala, keď militanti z Hamasu a ďalších organizácií zaútočili na Izrael a zabili tam približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Naspäť do Pásma Gazy uniesli okolo 240 rukojemníkov.