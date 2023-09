Egypt obnovil komerčné lety do vojnou zmietaného Sudánu

Káhira 5. septembra (TASR) - Egypt v utorok obnovil priame komerčné lety do Sudánu, a to prvýkrát od aprílového vypuknutia bojov medzi znepriatelenými sudánskymi generálmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Egyptská tlačová agentúra citovala egyptského generálneho konzula v Sudáne, podľa ktorého bude letecká spoločnosť EgyptAir každý týždeň vypravovať spiatočné lety z Káhiry do prístavného mesta Port Sudan pri Červenom mori.



EgyptAir v utorok vypravila prvý let smerujúci do Sudánu, odkedy v krajine vypukli 15. apríla ťažké boje medzi sudánskou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Agentúra AP konštatuje, že obnovenie letov do Sudánu prichádza týždeň po prvej zahraničnej ceste sudánskeho generála Burhána,v rámci ktorej odcestoval 29. augusta do Egypta, kde sa stretol s tamojším prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.



Sudán otvoril vzdušný priestor nad východom krajiny už v polovici augusta. Port Sudan, ktorý má pod kontrolou sudánska armáda, má kľúčový význam pre humanitárne lety a dodávky zahraničnej pomoci. Boje v Sudáne si vyžiadali už viac než 5000 životov a veľké množstvo obyvateľov vyhnali z domovov.