Óčkovaním v svätyniach chcú v Egypte posilniť vakcinačnú kampaň

Káhira 19. októbra (TASR) - Očkovaním v svätyniach chce Egypt posilniť vakcinačnú kampaň proti ochoreniu COVID-19. Občania budú môcť dostať vakcínu každý piatok v mešitách a každú sobotu v kostoloch v celej krajine, rozhodol v pondelok egyptský výbor určený na boj s koronavírusovou pandémiou. Napísala o tom v utorok agentúra APA.



O rozhodnutí výboru informoval v pondelok spravodajský server Egypt Independent, ktorý zároveň uviedol, že za dodržiavania ochranných opatrení sa pre veriacich opätovne otvoria aj toalety v mešitách.



Naopak, vo verejnom živote sa opatrenia súvisiace s koronavírusom v Egypte sprísnia. Od 15. novembra môžu zamestnanci v krajine prísť na pracovisko, len ak sa najmenej raz do týždňa podrobia PCR testu. Od decembra budú mať do vládnych inštitúcií prístup len zaočkované osoby.



Podľa egyptského ministerstva zdravotníctva bolo v krajine k dispozícii zhruba 63,2 milióna očkovacích dávok, z ktorých podali už viac než polovicu. V októbri sa očakáva dodanie ďalších 7,8 milióna rôznych dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, dodatočne k dvom miliónom dávkam vyrobených priamo v Egypte, spresňuje APA.



Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF) ohlásilo aj nasadenie špeciálne vybavených vozidiel na prevoz vakcín do ťažko prístupných pohraničných oblastí krajiny.



V Egypte žije podľa oficiálnych údajov zhruba 102,5 milióna obyvateľov. Od začiatku pandémie koronavírusu sa v krajine infikovalo približne 318.500 ľudí a zahynulo 18.000.