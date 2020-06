Egypt od 1. júla otvorí niektoré letoviská a obnoví medzinárodné lety

Káhira 11. júna (TASR) - Egypt od 1. júla otvorí niektoré svoje pobrežné letoviská pre zahraničných turistov. Zároveň povolí obnovenie časti medzinárodných letov. Informovala o tom agentúra Reuters.



V štvrtkovom vyhlásení egyptskej vlády sa uvádza, že pre turistov sa od 1. júla otvoria niektoré letoviská v oblastiach, ktoré sú najmenej zasiahnuté koronavírusovou pandémiou.



"Turistický ruch a lety do pobrežných miest s najnižšou úrovňou nákazy sa od júla obnovia," uviedol egyptský minister informácií Usáma Hajkal, ktorého citovala agentúra AFP.



Egypt uzavrel svoje letiská v marci v rámci protiepidemiologických opatrení, ktorých súčasťou bolo aj zatvorenie turistických lokalít.



Rozhodnutie o čiastočnom otvorení krajiny pre turistov prijala vláda napriek tomu, že od konca mája v Egypte každodenne pribúda viac ako 1000 nových prípadov infekcie.



Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mohli obnoviť lety do egyptskej metropoly Káhira, kde evidujú najviac infikovaných.



Egyptské ministerstvo informácií vo štvrtok oznámilo predĺženie platného zákazu nočného vychádzania o ďalšie dva týždne. Zákaz bude platiť až do konca júna od 20.00 h do 04.00 h. Obchody môžu byť otvorené maximálne do 18.00 h, píše agentúra AFP.



V Egypte doposiaľ potvrdili 38.284 prípadov nákazy a 1342 úmrtí súvisiacich s novým druhom koronavírusu. Egyptskí lekári pred časom varovali, že miestne zdravotníctvo by mohlo celkom skolabovať, ak by došlo k rozsiahlemu rozšíreniu tohto vírusu (SARS CoV-2).