Egypt od 1. júla otvorí všetky letiská

Káhira 15. júna (TASR) – Egypt od 1. júla otvorí všetky svoje letiská, ktoré uzavrel v marci v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Oznámilo to egyptské ministerstvo pre civilné letectvo.



Zároveň uviedlo, že pre zahraničných turistov otvorí tri provincie v prímorských oblastiach, v ktorých je nízky výskyt nákazy, informovala agentúra Reuters.



Návštevníci z krajín s vysokým výskytom nákazy budú musieť ešte pred príchodom do Egypta podstúpiť test na prítomnosť koronavírusu. V lietadlách, na letiskách a v hoteloch budú platiť mimoriadne hygienické a preventívne opatrenia, aby sa zaistila bezpečnosť zahraničných turistov.



Egypt pokračuje v uvoľňovaní epidemiologických opatrení napriek tomu, že v nedeľu zaznamenal najvyšší denný prírastok nákazy od polovice februára – 1677 nových prípadov. Aktuálna bilancia epidémie v Egypte je 42 980 nakazených a 1484 úmrtí. Počet infikovaných v posledných troch týždňoch v krajine rastie rýchlejším tempom.



Koronakríza silne postihla egyptský sektor turistického ruchu, ktorý má významný podiel na HDP krajiny. Úrady sa preto v súčasnosti snažia prilákať do egyptských letovísk aspoň časť zahraničných návštevníkov.