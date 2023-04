Egypt od začiatku bojov v Sudáne prijal vyše 14.000 utečencov

Káhira 27. apríla (TASR) - Od vypuknutia bojov v Sudáne v polovici apríla prekročilo hranicu do Egypta vyše 14.000 utečencov, informovalo vo štvrtok egyptské ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Po začatí konfliktu medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vstúpilo na územie Egypta vyše 16.000 cudzincov, vrátane 2000 občanov 50 ďalších krajín či členov medzinárodných organizácií, uviedlo ministerstvo.



Napriek 72-hodinovému prímeriu, ktoré v Sudáne platí od polnoci na utorok, z hlavného mesta Chartúm hlásili vo štvrtok paľbu z guľometov a ťažkých zbraní a prelety vojenských lietadiel. Boje sa zintenzívnili aj v regióne Dárfúr.



Konflikt medzi jednotkami armády generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa vypukol 15. apríla. Vyhlásených bolo viacero prímerí, žiadne sa však nedodržiavalo.



V meste Džunajna, ktoré je metropolou Dárfúru v blízkosti hraníc so susedným Čadom, dochádza k rabovaniu, vraždám a podpaľovaniu domov. Civilné obyvateľstvo v obave pred bojmi ušlo a snaží sa nájsť dočasné útočisko v iných regiónoch Sudánu alebo v susedných štátov.



OSN odhaduje, že do Čadu a Južného Sudánu alebo Egypta či Etiópie by mohlo utiecť celkovo 270.000 ľudí.



Tí, ktorí zostali v Sudáne, majú nedostatok potravín, vody a elektriny. Telefónne a internetové linky sú prerušované.



Podľa odborového zväzu lekárov bolo doteraz v oblastiach bojov v Sudáne bombardovaných 14 nemocníc a 19 ďalších bolo násilne evakuovaných, pretože boli pod paľbou, nemali už žiadne vybavenie ani personál alebo sa v nich usídlili ozbrojenci.