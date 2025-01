Egypt odmieta nútené vysídľovanie Palestínčanov

Káhira 27. januára (TASR) – Egypt v nedeľu odmietol nútené vysídľovanie Palestínčanov. Vyjadril sa po tom, ako americký prezident Donald Trump hovoril o myšlienke "vypratať" toto vojnou zdevastované palestínske územie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Egyptské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že Egypt naďalej podporuje zotrvanie palestínskeho ľudu na jeho území. Odmietlo akékoľvek porušovanie týchto neodňateľných práv, či už osídľovaním alebo anexiou územia, alebo vyľudňovaním tohto územia prostredníctvom vysídľovania, alebo podporovaným presunom, alebo vytrhnutím Palestínčanov z ich pôdy, či už dočasne alebo dlhodobo.



Trump necelý týždeň po nástupe do funkcie v sobotu vyhlásil, že si želá, aby Jordánsko a Egypt prijali Palestínčanov z Pásma Gazy. To sa podľa neho stalo po 15 mesiacoch vojny medzi Izraelom a militantnými hnutím Hamas, ktorí pred týždňom uzavreli prímerie, "zrúcaniskom".



Takúto myšlienku rýchlo odmietlo Jordánsko. Egypt už predtým varoval pred "núteným presídľovaním" Gazanov do neďalekej Sinajskej púšte. Podľa Káhiry by to mohlo ohroziť mierovú zmluvu Egypta s Izraelom z roku 1979.



"Náš odmietavý postoj k vysídľovaniu Palestínčanov je pevný a nezmení sa. Jordánsko je pre Jordáncov a Palestína pre Palestínčanov," uviedol v nedeľu jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí, v ktorého krajine už podľa OSN žije približne 2,3 milióna registrovaných palestínskych utečencov.



Návrh Trumpa privítal izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič. "Nápad, v rámci ktorého im pomôžeme nájsť iné miesta, kde by mohli začať lepší život, je skvelý. Po rokoch oslavovania terorizmu si budú môcť založiť nové a dobré životy na iných miestach," uviedol vo vyhlásení.



Väčšinu obyvateľov Pásma Gazy tvoria palestínski utečenci alebo ich potomkovia. Palestínčanom by akýkoľvek pokus o ich presťahovanie z oblasti mohol pripomenúť masové vysídlenie palestínskeho obyvateľstva, ku ktorému došlo počas vzniku Izraela v roku 1948, uviedla AFP.