Egypt posilňuje ochranu hranice s Gazou pred izraelskou operáciou

Káhira 9. februára (TASR) - Egypt za posledné dva týždne nasadil na severovýchod Sinajského polostrova 40 tankov a obrnených transportérov v rámci série opatrení na posilnenie ochrany hranice s palestínskym Pásmom Gazy. S odvolaním sa na dva egyptské bezpečnostné zdroje o tom informovala agentúra AFP.



K rozmiestneniu techniky egyptskej armády pri hraniciach s Gazou došlo pred plánovaným rozšírením izraelskej pozemnej operácie do južnej časti tejto palestínskej enklávy, konkrétne do pohraničného mesta Rafah, v ktorom našla útočisko viac ako polovica z 2,4 milióna Palestínčanov vysídlených v dôsledku prebiehajúcej vojny.



Podľa Izraela je toto mesto, nachádzajúce sa na hraniciach Gazy s Egyptom, poslednou baštou militantného hnutia Hamas. Izraelské plány na rozšírenie operácie aj na juh enklávy vyvolali medzinárodnú kritiku.



Očakávaná izraelská invázia do Rafahu vystupňovala obavy Egypta, že by Palestínčania mohli byť hromadne vyhnaní z Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po medzinárodnej kritike v piatok nariadil armáde vypracovať plán, ktorý pred spustením "masívnej operácie" predpokladá aj evakuáciu civilistov z Rafahu.



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy, ktorú rozpútal útok militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra, Egypt postavil na hranici s enklávou múr siahajúci šesť metrov pod zem, v hornej časti posilnený ostnatým drôtom. Káhira zároveň vybudovala násypy a posilnila dozor na hraničných priechodoch, uviedli nemenované zdroje.



Nezávislá organizácia Sinajská nadácia pre ľudské práva poskytla agentúre Reuters snímky, na ktorých je vidieť, že múr bol postavený v decembri a za ním sa nachádza niekoľko násypov. Na novších záberoch zo začiatku februára sa na múr inštalujú tri zvislé vrstvy stočeného ostnatého drôtu. Agentúre Reuters sa tieto zábery nepodarilo nezávisle overiť.



Egyptská tajná služba v januári poskytla detaily týkajúce sa niektorých prijatých opatrení na ochranu hraníc, ktoré boli zavedené na podnet Izraela, že Hamas získal zbrane pašované z Egypta. Podľa tejto služby tri rady zátarás znemožnia akékoľvek pašovanie po zemi alebo pod zemou.