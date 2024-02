Egypt posilňuje ochranu na svojej hranici s palestínskym Pásmom Gazy

Káhira 12. februára (TASR) - Egypt v pondelok posilnil ochranu svojej hranice s palestínskym Pásmom Gazy, uviedli pre agentúru DPA očití svedkovia a nemenovaný bezpečnostný zdroj.



Posilnené bezpečnostné hliadky sú najmä v okolí hraničných priechodov Rafah s Pásmom Gazy a Kerem Šalom s Izraelom. Súvisí to s tým, že Izrael minulý piatok avizoval rozšírenie pozemnej operácie aj do Rafahu, kde je asi milión Palestínčanov utekajúcich pred vojnou v severnej časti enkláve.



Egypt na hraniciach zvyšuje výšku plotov a mení a zosilňuje výstuže z ostnatého drôtu, ktoré boli poškodené ostreľovaním izraelskou armádou, doplnil zdroj citovaný agentúrou DPA.



V rámci série opatrení na posilnenie bezpečnosti na hraniciach s Pásmom Gazy za posledné dva týždne na Sinajský polostrov prišlo 40 tankov a obrnených transportérov.



Rafah je podľa Izraela poslednou baštou Hamasu a nachádza sa na hraniciach s Egyptom. Vysídlení Palestínčania v ňom žijú v stanových táboroch a prístreškoch spravovaných OSN. Egypt sa obáva, že mnohí z nich sa pokúsia utiecť na jeho stranu hranice, aby unikli pred prípadnými bojmi.



V rozhovore pre americkú televíziu ABC News v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že pred útokom na Rafah Izrael poskytne civilistom bezpečný prechod. Podľa neho je táto ofenzíva kľúčom k zničeniu hnutia Hamas.



Na otázku, kam majú podľa neho Palestínčania z Rafahu odísť, Netanjahu odpovedal, že sa ešte pracuje na pláne. Spomenul pritom oblasť severne od Rafahu, ktorú by bolo možné podľa neho použiť ako bezpečnú zónu pre civilistov.