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VIDEO: TRAGÉDIA NA DIAĽNICI: Požiar cisterny si vyžiadal 31 obetí
Plamene zničili viac ako dve desiatky osobných áut a motocyklov.
Autor TASR
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Káhira 26. novembra (TASR) - Počet obetí stredajšej nehody cisterny prevážajúcej palivo, ktorá spôsobila rozsiahly požiar na diaľnici neďaleko egyptskej metropoly Káhira, stúpol na najmenej 31. Ďalších 21 ľudí utrpelo zranenia, vyplýva z najnovších údajov ministerstva zdravotníctva. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.
K nehode došlo na diaľnici v jednej z husto obývaných štvrtí mesta Gíza, ktoré je súčasťou širšej aglomerácie Káhiry. Plamene zničili viac ako dve desiatky osobných áut a motocyklov.
Záchranári na mieste vyťahovali ľudí z horiacich áut. Na videozázname agentúry AP vidieť hasičov, ako sa snažia uhasiť požiar, ktorý sa šíril medzi vozidlami.
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyjadril sústrasť pozostalým obetí. Prokuratúra oznámila, že pri identifikácii obetí robia testy DNA.
Minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár uviedol, že zranených previezli do neďalekých nemocníc a že osobne pôjde na miesto nešťastia. Dodal, že počet obetí nie je konečný.
Ministerstvo zahraničných vecí SR informovalo, že neeviduje občanov Slovenska, ktorí by boli medzi obeťami alebo zranenými v dôsledku nehody. Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu ani Veľvyslanectvo SR v Káhire v tejto súvislosti zatiaľ nekontaktoval žiadny občan SR so žiadosťou o pomoc.
Pri dopravných nehodách v Egypte každoročne prídu o život tisíce ľudí. Krajina má dlhodobo zlú bilanciu bezpečnosti cestnej premávky. Medzi hlavné príčiny väčšiny nehôd patria prekračovanie povolenej rýchlosti, zlý stav ciest a nedostatočné vymáhanie dodržiavania dopravných predpisov.
V januári zahynulo 21 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia pri hromadnej zrážke viacerých vozidiel na ceste neďaleko mesta Baní Suwajf na juhu krajiny.
K nehode došlo na diaľnici v jednej z husto obývaných štvrtí mesta Gíza, ktoré je súčasťou širšej aglomerácie Káhiry. Plamene zničili viac ako dve desiatky osobných áut a motocyklov.
Záchranári na mieste vyťahovali ľudí z horiacich áut. Na videozázname agentúry AP vidieť hasičov, ako sa snažia uhasiť požiar, ktorý sa šíril medzi vozidlami.
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyjadril sústrasť pozostalým obetí. Prokuratúra oznámila, že pri identifikácii obetí robia testy DNA.
Minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár uviedol, že zranených previezli do neďalekých nemocníc a že osobne pôjde na miesto nešťastia. Dodal, že počet obetí nie je konečný.
Ministerstvo zahraničných vecí SR informovalo, že neeviduje občanov Slovenska, ktorí by boli medzi obeťami alebo zranenými v dôsledku nehody. Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu ani Veľvyslanectvo SR v Káhire v tejto súvislosti zatiaľ nekontaktoval žiadny občan SR so žiadosťou o pomoc.
Pri dopravných nehodách v Egypte každoročne prídu o život tisíce ľudí. Krajina má dlhodobo zlú bilanciu bezpečnosti cestnej premávky. Medzi hlavné príčiny väčšiny nehôd patria prekračovanie povolenej rýchlosti, zlý stav ciest a nedostatočné vymáhanie dodržiavania dopravných predpisov.
V januári zahynulo 21 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia pri hromadnej zrážke viacerých vozidiel na ceste neďaleko mesta Baní Suwajf na juhu krajiny.