Pravoslávni kresťania v Egypte opäť svätia Veľkú noc s obmedzeniami

Káhira 2. mája (TASR) - Už druhý rok po sebe svätili pravoslávni kresťania v Egypte veľkonočnú nedeľu v rámci obmedzení, ktoré si vyžaduje koronavírusová pandémia, píše agentúra DPA.



Koptský pápež Teodor II. celebroval v noci pred pravoslávnou paschou v hlavnej káhirskej katedrále omšu, na ktorej sa zúčastnilo len malé množstvo veriacich. Podľa jeho slov bola totiž v chráme v súlade so zdravotnými opatreniami povolená účasť len približne desiatim percentám z obvyklého počtu ľudí.



"Modlíme sa zo ukončenie tejto pandémie, ktorá sa hrozným spôsobom dotkla celého sveta," povedal najvyšší koptský náboženský predstaviteľ vo svojej veľkonočnej homílii.



"Modlíme sa za našich drahých zdravotníkov, ktorí pracujú v prvej línii boja s touto pandémiou," uviedol pápež Teodor, ktorého meno v koptčine - pokračovateľke starovekej egyptčiny - znie Tawadros.



Pravoslávni kresťania slávia Veľkú noc neskôr než ich západní spoluveriaci, pretože pravoslávne sviatky sa určujú na základe juliánskeho kalendára, ktorý pochádza ešte z čias Rímskej ríše a odlišuje sa od kalendára gregoriánskeho, prijatého v 16. storočí.



Egyptskí kresťania tvoria zhruba desať percent z celkového počtu vyše 100 miliónov prevažne moslimských obyvateľov krajiny na Níle. Väčšina kresťanov sa v Egypte hlási ku koptskej pravoslávnej cirkvi.



Po pravoslávnej Veľkej noci - pasche - nasleduje každoročne v Egypte sviatok jari nazývaný Šam an-nasím, obľúbený ako u miestnych kresťanov, tak aj u tamojších moslimov.



Časovo sa zhoduje s Veľkonočným pondelkom, sláveným niektorými kresťanskými cirkvami, a jeho tradícia siaha až do čias faraónskeho Egypta. Egypťania vtedy zvyknú chodiť relaxovať na morské pláže alebo do verejných parkov.



V pondelok tohto roku však budú podľa vládneho nariadenia parky i pláže zatvorené, tak ako tomu bolo aj vlani. Aj týmto spôsobom sa Egypt snaží obmedziť šírenie nového druhu infekčného vírusu, koronavírusu typu SARS-COV-2.