Egypt pre koronavírus čiastočne zatvára reštaurácie aj nákupné centrá

Káhira 19. marca (TASR) - Egypt vo štvrtok oznámil, že v snahe zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu čiastočne zatvorí reštaurácie, kaviarne, obchodné centrá a nočné kluby. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Na základe rozhodnutia vlády budú tieto miesta zatvorené každý deň od 19.00 h miestneho času (18.00 h SEČ) do 06.00 h (05.00 h SEČ) a nariadenie bude platiť do 31. marca. Uviedla to egyptská štátna televízia.



Opatrenie sa netýka pekární, obchodov s potravinami a donáškových služieb, dodala televízia.



Predtým v Egypte neboli určené žiadne konkrétne otváracie a zatváracie hodiny podnikov.



Egypt, najľudnatejšia arabská krajina s približne 100 miliónmi obyvateľov, oznámil už šesť úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Tieto úmrtia donútili úrady zaviesť sériu preventívnych opatrení: napríklad zatvorili školy, univerzity, kiná a divadlá.



Egypt vo štvrtok z obáv pred šírením koronavírusu zastavil lety do krajiny a toto opatrenie zostane v platnosti do 31. marca.