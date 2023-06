Egypt pre spornú výstavu zakázal holandským archeológom vykopávky

Amsterdam/Káhira 8. júna (TASR) - Egyptské úrady zakázali holandským archeológom uskutočňovať vykopávky na starovekom pohrebisku Sakkára v súvislosti s výstavou, ktorá prepája dejiny Egypta so súčasnými umelcami s africkými koreňmi. Vo štvrtok to napísala spravodajská stanica BBC, informuje TASR.



Expozícia holandského Národného múzea starožitností (RMO) v meste Leiden s názvom Kemet: Egypt v hiphope, džeze, funku a soule je zameraná na to, ako dejiny Egypta ovplyvnili umelcov afroamerického pôvodu. Zahŕňa napríklad fotografie speváčok Beyoncé a Rihanny, ktoré sa na svojich koncertoch obliekli ako egyptská kráľovná Nefertiti, či sochu rapera Nasa na spôsob posmrtnej masky faraóna Tutanchamóna.



Egyptské úrady obvinili holandské múzeum, že touto výstavou "falšuje" historické fakty a podporuje nepravdivé "afrocentrické teórie. Istý egyptský poslanec sa holandskej vlády spýtal, čo robí pre to, aby "bojovala proti prekrúcaniu" faktov týkajúcich sa egyptskej civilizácie.



Holandské RMO však námietky egyptských úradov označilo za "nepodložené" a dodalo, že od otvorenia výstavy dostávalo prostredníctvom sociálnych sietí množstvo správ s "urážlivým alebo rasistickým podtónom".



BBC pripomína, že kauza sa udiala len krátko po tom, čo streamovacia spoločnosť Netflix predstavila novú dokumentárnu drámu o kráľovnej Kleopatre, ktorú vyobrazuje ako ženu tmavej pleti. Egyptskí predstavitelia sa ohradili, že Kleopatra v skutočnosti mala "svetlú pleť" a "helénske (grécke) črty".