Egypt pred otvorením priechodu Rafah vyzýva na zdržanlivosť

Palestínčanka narieka nad telom svojho príbuzného, ktorý zahynul počas izraelských leteckých útokov v Pásme Gazy, pred jeho pohrebom v nemocnici Al-Aksá v meste Dajr al-Balah, v centrálnom Pásme Gazy 21. januára 2026. Foto: TASR/AP

Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí Egypt kritizoval opakované prípady porušovania prímeria zo strany Izraela.

Autor TASR
Káhira 31. januára (TASR) - Egypt v sobotu odsúdil najnovšie izraelské útoky v palestínskom Pásme Gazy a vyzval všetky strany, aby pred dlho očakávaným otvorením hraničného priechodu Rafah dodržiavali krehké prímerie sprostredkované USA.

Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí Egypt kritizoval „opakované prípady porušovania“ prímeria zo strany Izraela a požiadal všetky strany o „maximálnu zdržanlivosť“.

Táto výzva bola zverejnená po tom, ako palestínska civilná obrana uviedla, že izraelské útoky v palestínskej enkláve si v sobotu vyžiadali 28 obetí na životoch.

Izrael má v nedeľu povoliť pilotné otvorenie priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy pre „obmedzený pohyb osôb“. Zásielky humanitárnej pomoci sa cez tento priechod zatiaľ nebudú prepravovať.

Podľa agentúry AFP Izrael v sobotu útočil v severnej aj južnej časti Pásma Gazy, pričom zasiahol bytové domy, stanový tábor, núdzové prístrešky presídlencov i policajnú stanicu.

Agentúra AP konštatovala, že počtom obetí sa tento útok radí k najvyšším od októbra 2025, keď Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas uzavreli dohodu o prímerí. Začiatkom januára táto dohoda vstúpila do druhej fázy, ale násilnosti v palestínskej enkláve pokračujú, pričom Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z jej porušovania.
