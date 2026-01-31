< sekcia Zahraničie
Egypt pred otvorením priechodu Rafah vyzýva na zdržanlivosť
Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí Egypt kritizoval opakované prípady porušovania prímeria zo strany Izraela.
Autor TASR
Káhira 31. januára (TASR) - Egypt v sobotu odsúdil najnovšie izraelské útoky v palestínskom Pásme Gazy a vyzval všetky strany, aby pred dlho očakávaným otvorením hraničného priechodu Rafah dodržiavali krehké prímerie sprostredkované USA.
Vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí Egypt kritizoval „opakované prípady porušovania“ prímeria zo strany Izraela a požiadal všetky strany o „maximálnu zdržanlivosť“.
Táto výzva bola zverejnená po tom, ako palestínska civilná obrana uviedla, že izraelské útoky v palestínskej enkláve si v sobotu vyžiadali 28 obetí na životoch.
Izrael má v nedeľu povoliť pilotné otvorenie priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy pre „obmedzený pohyb osôb“. Zásielky humanitárnej pomoci sa cez tento priechod zatiaľ nebudú prepravovať.
Podľa agentúry AFP Izrael v sobotu útočil v severnej aj južnej časti Pásma Gazy, pričom zasiahol bytové domy, stanový tábor, núdzové prístrešky presídlencov i policajnú stanicu.
Agentúra AP konštatovala, že počtom obetí sa tento útok radí k najvyšším od októbra 2025, keď Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas uzavreli dohodu o prímerí. Začiatkom januára táto dohoda vstúpila do druhej fázy, ale násilnosti v palestínskej enkláve pokračujú, pričom Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z jej porušovania.
