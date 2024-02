Egypt predložil Medzinárodnému súdnemu dvoru memorandum proti Izraelu

Káhira 18. februára (TASR) - Egypt v nedeľu oznámil, že predložil memorandum Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD), v ktorom obvinil Izrael z nelegálnych praktík na Palestínskych územiach.



Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej to poukazuje na rastúce napätie vo vzťahoch medzi Egyptom a Izraelom. Obe krajiny spolu udržiavajú diplomatické vzťahy už niekoľko desaťročí.



"Memorandum odmieta izraelskú politiku perzekúcie, rasovej diskriminácie a ďalšie praktiky, ktoré flagrantne porušujú princípy medzinárodného humanitárneho práva a noriem v oblasti ľudských práv," uviedol riaditeľ egyptskej Štátnej informačnej služby Dijá Rašwán.



Egypt podľa neho predloží svoje argumenty MSD, najvyššiemu súdu OSN, aj verbálnou formou, a to v stredu 21. februára. Plánuje pritom poukazovať na to, že všetky tieto "nezákonné akty podčiarkujú nevyhnutnosť okamžitého stiahnutia Izraela z okupovaných Palestínskych území vrátane východného Jeruzalema," ako aj potrebu odškodnenia Palestínčanov.



Egypt v roku 1979 ako vôbec prvá arabská krajina podpísal mierovú dohodu s Izraelom. Vzťahy medzi oboma krajinami sa však výrazne zhoršili v dôsledku pokračujúcej izraelskej vojenskej operácie proti militantom v Pásme Gazy, ktoré hraničí s Egyptom.



Káhira sa obáva, že pripravovaná izraelská ofenzíva na mesto Rafah na juhu Gazy by mohla spustiť masový exodus Palestínčanov na egyptský Sinajský polostrov.



Rafah je podľa Izraela poslednou baštou palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré vlani v októbri podniklo bezprecedentný útok na Izrael. Do Rafy sa však zároveň uchýlili státisíce Palestínčanov, ktorí tam v posledných mesiacoch utiekli pred bojmi v severnej a strednej časti Pásma Gazy.



MSD v januári na žiadosť Juhoafrickej republiky (JAR) vydal predbežné opatrenia, ktorými Izraelu nariadil urobiť všetko na zabránenie smrti Palestínčanov a ničeniu v Gaze. Žiadosti, aby nariadil zastavanie vojenských operácií, však súd nevyhovel.



Medzinárodný súdny dvor v piatok nevyhovel ani ďalšej žiadosti JAR, aby preskúmal legálnosť chystanej pozemnej ofenzívy na Rafah. Zdôraznil ale, že Izrael musí dodržiavať predošlé nariadenia súdu, ktoré sa vzťahujú na celé Pásmo Gazy vrátane Rafahu.