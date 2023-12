Egypt predložil plán prímeria v Pásme Gazy, Izrael ho údajne neodmieta

Káhira 24. decembra (TASR) - Izraelskí predstavitelia v nedeľu potvrdili, že Egypt predložil nový návrh na prímerie v bojoch medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas a na ďalšie prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy. Niektoré zdroje z Izraela pritom naznačujú, že Jeruzalem nový návrh Egypta neodmieta a že by mohol byť základom pre rokovania. Informoval o tom spravodajský server The Times of Israel.



Podľa saudskoarabského spravodajského webu aš-Šark, ktorý citoval ako zdroj účastníka nedávnych rozhovorov medzi Egyptom a zástupcami Hamasu, egyptská iniciatíva zahŕňa plán na ukončenie bojov a na prepustenie zostávajúcich rukojemníkov, pričom pozostáva z troch fáz.



Prvou fázou by bolo dvojtýždňové prerušenie bojov, ktoré by sa dalo predĺžiť na tri alebo štyri týždne, výmenou za prepustenie 40 rukojemníkov – žien, maloletých a starších mužov, najmä chorých.



Izrael by za to prepustil 120 palestínskych tzv. bezpečnostných väzňov.



Počas tejto doby by sa boje zastavili, izraelské tanky by sa stiahli a do Pásma Gazy by vstúpila humanitárna pomoc.



V druhej fáze by sa pod dohľadom Egypta uskutočnil vnútropalestínsky dialóg zameraný na ukončenie rozkolu medzi palestínskymi frakciami – najmä Palestínskou samosprávou a hnutím Hamas.



tento dialóg by mal viesť k vytvoreniu technokratickej vlády na Západnom brehu a v Pásme Gazy, ktorá by dohliadala na obnovu Pásma Gazy a pripravila by podmienky pre parlamentné a prezidentské voľby na palestínskych územiach.



Tretia etapa by zahŕňala komplexné prímerie, prepustenie zostávajúcich izraelských rukojemníkov, vrátane vojakov, a to výmenou za ešte presne neurčený počet palestínskych tzv. bezpečnostných väzňov v izraelských väzniciach.



Medzi prepustenými by mali byť aj palestínski väzni spojení s Hamasom a Palestínskym islamským džihádom, ale aj osoby zatknuté po 7. októbri, či niektorí odsúdení za závažné teroristické činy.



V tejto fáze by Izrael stiahol svoje sily z miest Pásma Gazy a umožnil by obyvateľom Gazy vysídleným zo severu palestínskej enklávy vrátiť sa do svojich domovov.