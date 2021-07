Egypt prepustí loď, ktorá blokovala Suezský prieplav

Káhira 4. júla (TASR) - Egyptské úrady prepustia 7. júla kontajnerovú loď Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, čo ochromilo svetový obchod. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie Úradu Suezského prieplavu.



Úrad Suezského prieplavu uviedol, že v stredu sa bude konať slávnostný ceremoniál pri príležitosti podpisu dohody o finančnej náhrade za spôsobené škody s vlastníkmi plavidla - a pri príležitosti "odchodu lode".



Ever Given vlastní japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen Kaisha, loď sa plavila pod vlajkou Panamy.



Podľa agentúry AP Úrad Suezského prieplavu nezverejnil podrobnosti o dohode. Spočiatku požadoval odškodné vo výške 916 miliónov dolárov, neskôr sumu znížil na 550 miliónov dolárov. Ide o kompenzácie za záchrannú operáciu, náklady spojené so zastavením dopravy a stratu poplatkov za tranzit za obdobie, počas ktorého loď prieplav blokovala.



Loď dlhá 400 metrov narazila 23. marca v Suezskom prieplave na plytčinu a až do 29. marca jednu z najrušnejších námorných trás na svete blokovalo. Kontajnerovú loď zadržiavali egyptské úrady na základe súdnych príkazov až dovtedy, kým jej majitelia nevyplatia odškodné.



Suezský prieplav s dĺžkou 193 kilometrov spája Stredozemné a Červené more, pričom predstavuje najkratšiu lodnú trasu medzi Európou a Áziou. Táto rušná dopravná tepna patrí popri cestovnom ruchu medzi kľúčové zdroje príjmov pre egyptskú ekonomiku.