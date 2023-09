Prezidentské voľby v Egypte budú v decembri

Káhira 25. septembra (TASR) - Prezidentské voľby v Egypte sa budú konať 10. až 12. decembra. Víťaza krajina vyhlási najneskôr 18. decembra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.



V prípade, že žiadny z kandidátov nezíska viac než 50 percent hlasov, uskutoční sa 8. až 10. januára (2024) rozhodujúce druhé kolo.



Úradujúci prezident Abdal Fattáh Sísí svoju kandidatúru ešte oficiálne neoznámil. Očakáva sa však, že kandidovať bude a ostane pri moci až do roku 2030, píše Reuters.



Jeho funkčné obdobie sa skončí v roku 2024. Sísí (68), ktorý je pri moci od roku 2014, sa oň môže uchádzať na základe zmien v ústave z roku 2019, pripomína Reuters. Tie takisto predĺžili funkčné obdobie z pôvodných štyroch rokov na šesť, čím by v prípade víťazstva zostal pri moci do roku 2030.



Egypt v súčasnosti sužuje hospodárska kríza a hodnota egyptskej libry od marca minulého roka klesla už o polovicu, píše AFP. To viedlo k nárastu spotrebiteľských cien.



Sísí ešte ako minister obrany viedol v roku 2013 zosadenie bývalého islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Prvýkrát ho za prezidenta zvolili v roku 2014, druhýkrát v roku 2018.