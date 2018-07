Pri Káhire sa vykoľajil osobný vlak, mnoho ľudí je zranených

Egyptským železniciam je pripisovaná nízka bezpečnostná úroveň, čo sa väčšinou dáva do súvislosti s dlhoročným zanedbávaním údržby a zlým riadením.

Káhira 13. júla (TASR) - Niekoľko desiatok zranených si vyžiadala v piatok železničná nehoda v okolí egyptského hlavného mesta Káhira, kde došlo k vykoľajeniu troch vozňov osobného vlaku. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na oficiálne zdroje.



Egyptská železničná správa uviedla, že miesto nehody sa nachádza pri stanici Badrašín južne od mesta Gíza, ležiaceho v bezprostrednom susedstve Káhiry na protiľahlom brehu Nílu. Príčina vykoľajenia vozňov zatiaľ nie známa, rovnako ako ani to, či sú nejaké obete na životoch.



Jeden z asistentov egyptského ministra zdravotníctva pre tlačovú agentúru al-Ahrám uviedol, že do nemocnice previezli najmenej 34 zranených osôb.



