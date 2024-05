TRAGÉDIA NA NÍLE: Do rieky sa zrútil z trajektu minibus s ľuďmi

Káhira 21. mája (TASR) - Najmenej desať osôb zahynulo v utorok v Egypte, keď sa ich minibus zrútil z trajektu do rieky Níl severozápadne od Káhiry. Podľa hovorcu ministerstva zdravotníctva sa môže počet obetí zvýšiť, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Egyptský štátny denník al-Ahrám informoval, že vodiča zadržali, keď sa snažil z miesta utiecť. Údajne sa dostal do slovnej hádky s jedným z pasažierov, uvoľnil ručnú brzdu a vystúpil.



Nehoda sa stala na Níle približne 50 kilometrov od egyptskej metropoly. Do okolitých nemocníc previezli ďalších deväť ľudí, ktorých sa podarilo zachrániť. Vo vozidle ich bolo v čase nehody približne 20.



Egyptské ministerstvo práce uviedlo, že minibus prevážal "dievčatá pracujúce na farme", nešpecifikovalo však, či boli maloleté. Káhira vyplatí finančné odškodnenie "rodinám zosnulých a zranených".



Po predbežnom vyšetrovaní na mieste nehody prokurátor podľa egyptského denníka nariadil technickú prehliadku vozidla, aby sa zistili príčiny pádu do vody.



Dopravné nehody sú v Egypte bežné, najmä v poľnohospodárskych oblastiach pozdĺž Nílu, kde malé a preťažené člny prevážajú poľnohospodárov a robotníkov, dodáva AFP.