Vlak v Egypte nezastavil na signál stop, o život prišli dvaja ľudia

Káhira 8. marca (TASR) - Dvaja ľudia prišli o život a 16 ďalších utrpelo zranenia pri vlakovej nehode, ktorá sa v utorok odohrala blízko Káhiry. Informovalo o tom egyptské ministerstvo zdravotníctva. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



K nešťastiu došlo v guvernoráte Kaljúbíja severne od egyptského hlavného mesta Káhira. Keď osobný vlak vchádzal do stanice, nezastavil na signál "stop", čo viedlo k vykoľajeniu lokomotívy a prvého vozňa, uviedol vo vyhlásení egyptský národný železničný úrad.



Pri nehode prišli o život dvaja ľudia a ďalších 16 utrpelo zranenia. Šesť osôb bolo ošetrených na mieste, ostatní ranení boli prevezení do nemocnice a ich zdravotný stav je stabilizovaný.



Agentúra AP pripomína, že vykoľajenia a nehody vlakov sú v Egypte pomerne bežným javom. Deje sa tak najmä v dôsledku nevyhovujúcej železničnej infraštruktúry a zlého riadenia železníc. Egyptská vláda už v minulosti avizovala, že železničnú sieť v krajine plánuje zmodernizovať.



Najsmrteľnejšia vlaková nehoda v dejinách Egypta sa odohrala v roku 2002. V nočnom vlaku, ktorý smeroval z Káhiry do Luxoru, vypukol požiar. Nešťastie si vyžiadalo viac ako 300 obetí.