Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Egypt privítal oznámenie USA o pozastavení vojenských operácií v Iráne

Na snímke Badr Abdelatty. Foto: TASR/AP

Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ v rokovaniach medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní.

Autor TASR
Káhira 8. apríla (TASR) - Egypt, ktorý v uplynulých týždňoch pôsobil ako jeden zo sprostredkovateľov komunikácie medzi Washingtonom a Teheránom, v stredu privítal oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o dvojtýždňovom pozastavení vojenských operácií v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V telefonáte s americkým vyslancom Stevom Witkoffom egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí „vyjadril hlboké uznanie za tento dôležitý americký krok, ktorý dodáva šancu diplomacii a spúšťa seriózny proces americko-iránskych rokovaní“.

Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prímerie je „kľúčovou príležitosťou, ktorú treba využiť na prípravu pôdy pre rokovania“. Rezort zároveň dodal, že Káhira je odhodlaná „neúnavne pokračovať v úsilí“ spolu s Pakistanom a Tureckom.

Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ v rokovaniach medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.
