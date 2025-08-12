Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Egypt s Katarom a USA opäť pracujú na dohodnutí prímeria v Gaze

Telá Palestínčanov, ktorí zahynuli spolu s ostatnými novinármi, korešpondentmi al-Džazíry počas izraelských leteckých útokov v Pásme Gazy, nesú do komplexu nemocnice Šífa v meste Gaza 11. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Minulý mesiac sa ani po viac ako dvoch týždňoch rokovaní v katarskej Dauhe nepodarilo dosiahnuť prelom v rokovaniach o prímerí a prepustení rukojemníkov.

Autor TASR
Káhira 12. augusta (TASR) - Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí v utorok vyhlásil, že Egypt spoločne s Katarom a Spojenými štátmi opäť pracujú na dohodnutí 60-dňového prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v rámci obnovených snáh o ukončenie konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V súčasnosti veľmi tvrdo pracujeme spoločne s Katarčanmi a Američanmi,“ povedal minister novinárom. „Hlavným cieľom je vrátiť sa k pôvodnému návrhu, uzavrieť 60-dňové prímerie, prepustiť niektorých rukojemníkov a palestínskych väzňov a zabezpečiť neobmedzený a bezpodmienečný prísun humanitárnej a zdravotníckej pomoci do Gazy,“ priblížil.

Rozprávame sa s Hamasom, s Izraelčanmi a presadzujeme dohodu založenú na nedávnom pláne USA,“ dodal Abdalátí. Palestínsky zdroj agentúry AFP navyše tvrdí, že sprostredkovatelia pracujú na novom komplexnom návrhu dohody o prímerí, ktorý by zahŕňal prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov v Gaze naraz.

Podľa portálu The Times of Israel (TOI) sprostredkovateľské krajiny Egypt, Katar a Turecko zaslali Hamasu nový návrh na prímerie, podľa ktorého by mal prepustiť všetkých rukojemníkov výmenou za prepustenie palestínskych väzňov. Izrael by v prípade úspechu dohody „pod arabsko-americkým dohľadom“ stiahol svoje jednotky, až dokým by sa nedosiahla dohoda o odzbrojení Hamasu a jeho odchode z vlády v Gaze.

Minulý mesiac sa ani po viac ako dvoch týždňoch rokovaní v katarskej Dauhe nepodarilo dosiahnuť prelom v rokovaniach o prímerí a prepustení rukojemníkov. Hamas z rokovaní napokon stiahol svojich vyjednávačov niekoľko dní po tom, ako tak spravili Spojené štáty a Izrael.
