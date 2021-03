Egypt sa snaží odtiahnuť uviaznutú loď v Suezskom prieplave

Na archívnej satelitnej snímke nákladná loď MV Ever Given je uviaznutá v Suezskom prieplave pri egyptskom meste Suez 23. marca 2021. Foto: TASR/AP

Káhira 24. marca (TASR) - Egyptský úrad spravujúci Suezský prieplav v stredu oznámil, že pracuje na odtiahnutí obrovskej nákladnej kontajnerovej lode Ever Given, ktorá narazila na plytčinu a zablokovala najrušnejšie obchodné trasy na svete. Píše o tom tlačová agentúra AFP.Šéf úradu admirál Usáma Rabíja vo vyhlásení uviedol, že "" vyslobodiť plavidlo Ever Given. Dodal, že historické úseky Suezského prieplavu už otvárajú, aby sa zmiernila zápcha v námornej doprave spôsobená blokovaním loďou Ever Given. Táto zápcha napríklad spôsobila aj zvýšenie cien ropy.Fotografie zverejnené spomínaným úradom zachytávali bagre, ako vykopávajú zem z brehu prieplavu - vyzerali ako maličké zariadenia, pretože sa nad nimi týčil obrovský 400 metrov dlhý trup lode.Podľa agentúry AP sa nákladná kontajnerová loď Ever Given, patriaca k najväčším na svete, v utorok otočila nabok priečne cez vodný kanál a zablokovala všetku dopravu v egyptskom Suezskom prieplave. Hrozilo, že sa naruší celosvetový systém lodnej dopravy, ktorý už aj tak má problémy spôsobené pandémiou koronavírusu.Suezský prieplav je neobyčajne významný pre námornú dopravu, pretože umožňuje lodiam preplávať zo Stredozemného do Červeného mora, a naopak, bez oboplávania Afriky. Prieplav je jednou z najdôležitejších plavebných ciest na svete spájajúcou Európu a Áziu, ktorou prechádza približne 12 % objemu globálneho obchodu. Úrad Suezského prieplavu, ktorý vlastní, prevádzkuje a udržiava Suezský prieplav, je tiež veľkým zdrojom devíz pre Egypt.Kontajnerová loď Ever Given, plaviaca sa pod vlajkou Panamy, ktorá preváža tovar medzi Áziou a Európou, zostala v utorok "trčať" v úzkom, umelo vytvorenom kanáli oddeľujúcom kontinentálnu Afriku od Sinajského polostrova.Zatiaľ nie je presne známe, čo spôsobilo vybočenie lode. Celosvetová spoločnosť lodnej dopravy a logistiky GAC uviedla, že loď Ever Given postihol "".Evergreen Marine, veľká lodná spoločnosť so sídlom na Taiwane, ktorá má plavidlo v prevádzke, vo vyhlásení pre AP napísala, že loď Ever Given zdolal silný vietor, keď vošla z Červeného mora do Suezského prieplavu, ale žiadne jej kontajnery sa nepotopili.Aj nemenovaný egyptský predstaviteľ pripísal nehodu silnému vetru v oblasti. Egyptskí meteorológovia informovali, že oblasť postihli v utorok silný vietor a piesková búrka - vietor mal v nárazoch rýchlosť 50 kilometrov za hodinu.Celá posádka je v poriadku, žiadny jej člen nie je nezvestný. Nie sú hlásené zranenia ani znečistenie životného prostredia, uviedla firma Bernhard Schulte Shipmanagement.Podľa skorších satelitných záberov uviaznutá loď blokovala Suezský prieplav tak, že jej predok sa dotýkal východnej steny prieplavu a zadná časť lode západnej steny.