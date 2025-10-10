< sekcia Zahraničie
Sísí pozval Merza na podpísanie dohody o prímerí v Pásme Gazy
Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že sa na slávnostnom podpísaní dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v Egypte zúčastní tiež.
Autor TASR
Káhira 10. októbra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí pozval nemeckého kancelára Friedricha Merza do Egypta na slávnostné podpísanie dohody o prímerí v Pásme Gazy, oznámila v piatok egyptská prezidentská kancelária. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Pozvanie Sísí odovzdal Merzovi počas ich spoločného telefonátu, kedy obaja lídri diskutovali o prímerí v Gaze a dohode o prepustení rukojemníkov, s ktorou tento týždeň súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas.
Sísí „predstavil egyptský pohľad na ďalšiu fázu a mechanizmy implementácie dohody na základe plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa“, uviedol prezidentský hovorca vo vyhlásení bez ďalších podrobností.
Vo vyhlásení sa cituje aj Merz, ktorý potvrdil podporu Nemecka v súvislosti s touto dohodou a vyjadril nádej, že bude predstavovať krok k dosiahnutiu trvalého mieru v regióne.
Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že sa na slávnostnom podpísaní dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v Egypte zúčastní tiež. DPA pripomína, že presný termín tejto udalosti ešte nie je známy. Prímerie medzi Hamasom a Izraelom nadobudlo platnosť skôr v piatok.
