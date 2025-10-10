Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Zahraničie

Sísí pozval Merza na podpísanie dohody o prímerí v Pásme Gazy

.
Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/DPA

Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že sa na slávnostnom podpísaní dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v Egypte zúčastní tiež.

Autor TASR
Káhira 10. októbra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí pozval nemeckého kancelára Friedricha Merza do Egypta na slávnostné podpísanie dohody o prímerí v Pásme Gazy, oznámila v piatok egyptská prezidentská kancelária. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Pozvanie Sísí odovzdal Merzovi počas ich spoločného telefonátu, kedy obaja lídri diskutovali o prímerí v Gaze a dohode o prepustení rukojemníkov, s ktorou tento týždeň súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas.

Sísí „predstavil egyptský pohľad na ďalšiu fázu a mechanizmy implementácie dohody na základe plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa“, uviedol prezidentský hovorca vo vyhlásení bez ďalších podrobností.

Vo vyhlásení sa cituje aj Merz, ktorý potvrdil podporu Nemecka v súvislosti s touto dohodou a vyjadril nádej, že bude predstavovať krok k dosiahnutiu trvalého mieru v regióne.

Trump vo štvrtok vyjadril nádej, že sa na slávnostnom podpísaní dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v Egypte zúčastní tiež. DPA pripomína, že presný termín tejto udalosti ešte nie je známy. Prímerie medzi Hamasom a Izraelom nadobudlo platnosť skôr v piatok.
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom