Egypt: Sísí varoval pred rizikom rozšírenia vojny v Pásme Gazy

Káhira 20. august (TARS) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí varoval pred rizikom rozšírenia vojny v Pásme Gazy na regionálny konflikt. Uviedol to v utorok počas stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Prímerie v Gaze musí byť začiatkom širšieho medzinárodného uznania Palestínskeho štátu a implementácie dvojštátneho riešenia, pretože to je základnou zárukou stability v regióne," dodal egyptský prezident.



Blinken sa v Káhire so Sísím usiloval dosiahnuť posun v mierových rozhovoroch a v otázke prepustenia rukojemníkov pred rokovaniami, ktoré sa uskutočnia koncom tohto týždňa. Blinken zároveň oboznámil Sísího s výsledkom svojej návštevy v Izraeli a zdôraznil záväzok USA podporovať úsilie dosiahnuť mier, uviedol úrad prezidenta. Mnohé sporné otázky však ostali nevyriešené.



Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok odsúdilo tvrdenia amerického prezidenta Joea Bidena o tom, že (Hamas) "ustupuje" od dohody o prímerí, ktoré uviedol po svojom prejave na nominačnom zjazde Demokratickej strany. Hnutie Bidenove vyjadrenia označilo za "zelenú" pre Izrael, aby mohol pokračovať vo vojne, píše agentúra AFP.



Tieto "zavádzajúce tvrdenia... neodrážajú skutočný postoj hnutia, ktoré má záujem uzavrieť dohodu u prímerí", uviedlo Hamas vo vyhlásení.



Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra minulého roka po tom, ako Hamas zaútočilo na územie Izraela.