Egypt, Somálsko, Turecko a Džibutsko odsúdili uznanie Somalilandu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministri spoločne odsúdili kroky Izraela a potvrdili ich plnú podporu územnej jednoty a celistvosti Somálska.

Autor TASR
Káhira 26. decembra (TASR) - Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí v piatok telefonoval so svojimi rezortnými partnermi zo Somálska, Turecka a Džibutska ohľadom uznania nezávislosti odštiepeneckého regiónu Somaliland Izraelom. Ide podľa nich o nebezpečný vývoj situácie v regióne Afrického rohu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Ministri spoločne odsúdili kroky Izraela a potvrdili ich plnú podporu územnej jednoty a celistvosti Somálska. Varovali pred nebezpečenstvom uznávania odštiepeneckých regiónov a dôsledkom takýchto krokov pre medzinárodný mier a bezpečnosť.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok oznámil, že jeho krajina ako prvá na svete formálne uznala nezávislosť Somalilandskej republiky - odštiepeneckého regiónu Somálska. Spoločnú deklaráciu podpísal s izraelským ministrom zahraničia Gideonom Saarom a somalilandským prezidentom Abdirahmanom Mohamedom Abdalláhom.

Somaliland jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991 a až dosiaľ jeho štátnosť neuznal žiaden člen Organizácie Spojených národov. Svoje úrady tu však majú napríklad Spojené kráľovstvo, Etiópia, Turecko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Keňa či Taiwan.
