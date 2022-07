Egypt stiahne svojich vojakov z mierovej misie MINUSMA

Bamako 15. júla (TASR) - Egypt z dôvodu opakujúcich sa útokov na svojich vojakov ich plánuje v auguste stiahnuť z Mali, kde pôsobia v misii OSN MINUSMA. V piatok to potvrdil hovorca misie Olivier Salgado, píše agentúra AP.



"Potvrdzujeme, že Egypt prostredníctvom svojho trvalého zastúpenia pri OSN v New Yorku vyjadril začiatkom týždňa znepokojenie z vystupňovania útokov na svojich členov mierových jednotiek, ktorí sprevádzajú konvoje so zásobami pre naše základe v južnej a strednej časti Mali. Pri týchto útokoch prišlo od začiatku roka o život sedem egyptských vojakov," uviedol Salgado.



Egypt sa v dôsledku týchto udalostí rozhodol pozastaviť svoju účasť na misii MINUSMA s platnosťou od 15. augusta, dodal.



OSN uviedla, že jej prioritou je bezpečnosť členov mierových jednotiek. V misii MINUSMA aktuálne slúži približne 1030 egyptských vojakov a 24 dôstojníkov.



Misia OSN na podporu mieru v Mali (MINUSMA) je jednou z najväčších a zároveň aj jednou z najnebezpečnejších mierových operácií OSN. V jej rámci pôsobí okolo 12.200 vojakov a 1700 policajtov z približne 50 krajín. Od roku 2013 prišlo o život už najmenej 177 príslušníkov tejto misie, ktorej mandát bol 29. júna 2022 predĺžený o ďalších 12 mesiacov.



Malijská vojenská junta vo štvrtok bez uvedenia dôvodu na neurčito pozastavila rotácie príslušníkov mierovej misie OSN Podľa agentúry AFP ide o ďalší z krokov, ktorý skomplikuje vzťahy Mali s medzinárodnými partnermi.