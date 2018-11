Stíhačka ruskej výroby havarovala počas výcvikového letu

Lietadlo, ktoré havarovalo, dostalo egyptské letectvo len tento rok v rámci komerčného kontraktu.

Káhira 3. októbra (TASR) - Moderná stíhačka ruskej výroby typu MiG-29 sa zrútila počas výcvikového letu v Egypte. Oznámila to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu egyptskej armády.



Pilot vyviazol bez zranení, pretože sa mu podarilo včas katapultovať. Príčinou havárie bola podľa hovorcu bližšie nešpecifikovaná technická chyba.



Podľa ruskej Zjednotenej leteckej korporácie (UAC) išlo o stíhačku typu MiG-29M, čo je modernizovaná verzia klasického stroja MiG-29, informovala o tom agentúra TASS.



Lietadlo, ktoré havarovalo, dostalo egyptské letectvo len tento rok v rámci komerčného kontraktu. Podľa UAC by mal do Egypta v najbližšej budúcnosti pricestovať tím ruských expertov, ktorí pomôžu pri vyšetrovaní príčin nehody.



V Egypte sa v týchto dňoch koná veľké vojenské cvičenie za účasti niekoľkých arabských štátov. Podieľajú sa na ňom pozemné, letecké a námorné sily z Egypta, Spojených arabských emirátov, Bahrajnu a Jordánska.