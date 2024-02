Egypt údajne pripravuje pri hraniciach s Gazou záchytný tábor

Káhira/Dubaj 16. februára (TASR) - Egypt začal v púštnej oblasti pri hraniciach s Pásmom Gazy budovať záchytný tábor pre prípad masového exodu Palestínčanov, ktorý by mohla spustiť avizovaná pozemná invázia izraelskej armády do mesta Rafah. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z prostredia bezpečnostných štruktúr.



Jeden zo zdrojov uviedol, že výstavba tábora sa začala pred tromi alebo štyrmi dňami. Poskytne dočasné útočisko pri akomkoľvek scenári, v rámci ktorého civilisti prekročia hranice, až „kým sa nedosiahne riešenie“.



Vláda v Káhire je však podľa ďalšieho zdroja optimistická, že rozhovory o prímerí medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas by takémuto scenáru mohli zabrániť.



Egyptské úrady prípravy na prijatie palestínskych utečencov popreli. "Nezakladá sa to na pravde. Naši palestínski bratia a Egypt povedali, že na túto možnosť sa nepripravujú," cituje Reuters zo stanoviska egyptskej Štátnej informačnej služby, ktorá je súčasťou prezidentskej kancelárie.



O budovaní stanového tábora pre viac ako 100.000 ľudí v Sinajskej púšti informoval vo štvrtok aj denník Wall Street Journal s odvolaním sa na egyptských predstaviteľov a bezpečnostných analytikov. Guvernér regiónu Severný Sinaj to takisto poprel s tým, že aktivity v oblasti sú súčasťou inventarizácie domov zničených počas zásahu egyptskej armády proti extrémistom z tzv. Islamského štátu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň nariadil armáde, aby pred očakávanou pozemnou inváziou do Rafahu pripravila plán na evakuáciu civilistov. V tomto meste, ktoré malo pred vojnou medzi Izraelom a Hamasom okolo 300.000 obyvateľov, sa teraz nachádza odhadom 1,4 milióna ľudí. Väčšina z nich tam utiekla pred bojmi z iných častí Pásma Gazy.



Egypt pre obavy z možného opakovania exodu z roku 1948 vyvolaného prvou arabsko-izraelskou vojnou opakovane odmietol vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy. Tiež sa obáva, že by sa na jeho územie mohli dostať bojovníci Hamasu a s tamojšími extrémistami podnikať útoky.