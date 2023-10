Egypt údajne uzavrel hraničných priechod Rafah s pásmom Gazy

Aríš 10. októbra (TASR) - Egypt zrejme až do odvolania uzavrel hraničný priechod Rafah s pásmom Gazy. Pre agentúru DPA to v pondelok uviedol nemenovaný príslušník egyptských bezpečnostných služieb.



Podľa citovaného zdroja odvetné útoky Izraela na Gazu ohrozujú civilistov aj zamestnancov pracujúcich na hraničnom priechode. Dodal, že na hraniciach bol vyhlásený stav pohotovosti, aby sa zamedzilo akýmkoľvek pokusom o infiltráciu.



Izraelská armáda v utorok skorigovala vyjadrenia jedného z jej hovorcov, ktorý odporúčal Palestínčanov utekajúcim z Gazy pred bombardovaním, aby smerovali do Egypta cez priechod Rafah. Armáda následne vyhlásila, že Rafah bol ešte v pondelok otvorený, v utorok ho však uzavreli.



Zdroje z egyptských bezpečnostných služieb a očitý svedok podľa agentúry Reuters v pondelok večer uviedli, že prevádzka hraničného priechodu bola narušená úderom na územie Gazy.



Egypt podľa Reuters nalieha na Izrael, aby ku konfliktu pristupoval zdržanlivo. Militantnú organizáciu Hamas nabáda na šetrné zaobchádzanie s rukojemníkmi, aby mohlo dôjsť k deeskalácii konfliktu. Zdroje však následne pripustili, že izraelské útoky na pásmo Gazy možnosť mediácie sťažili, píše Reuters.