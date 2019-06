Egyptského exprezidenta Mursího deň po skone v súdnej sieni pochovali

Mursího rodina sa v utorok skoro ráno zúčastnila na pohrebných modlitbách v mešite väznice v lokalite Tura, potom ho pochovali v západnej káhirskej časti Nasr City.

Káhira/Istanbul/Gaza 18. júna (TASR) - Zosadeného egyptského prezidenta Muhammada Mursího v utorok pochovali, deň po tom, čo v súdnej sieni v Káhire skolaboval a zomrel. Oznámil to právnik Abdal Munaim Abdal Maksúd, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Mursího rodina sa v utorok skoro ráno zúčastnila na pohrebných modlitbách v mešite väznice v lokalite Tura, potom ho pochovali v západnej káhirskej časti Nasr City (Madínat Nasr), dodal právnik.



Na cintoríne bolo prítomných mnoho príslušníkov bezpečnostných síl a vládli tam prísne bezpečnostné opatrenia.



Exprezident Mursí (67) skolaboval na pojednávaní na súde, pred ktorým sa zodpovedal z obvinení zo špionáže. Previezli ho do nemocnice v Káhire, kde zomrel. Podľa zdroja z lekárskeho prostredia skonal na srdcový záchvat.



Popredná organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) vyzvala Egypt, aby smrť niekdajšieho prezidenta Mursího vyšetril.



Zástupkyňa riaditeľa AI pre Blízky východ Magdalena Mughrabiová uviedla, že Mursího smrť "vyvoláva vážne otázky o tom, ako s ním vo väznici zaobchádzali". Podľa nej treba "nestranne, dôkladne a transparentne vyšetriť okolnosti jeho smrti, ako aj podmienky jeho zadržiavania a jeho možnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti".



Mursí pochádzal z najväčšej islamistickej organizácie v Egypte, z dnes už zakázaného Moslimského bratstva. Za prezidenta bol zvolený vo voľbách v roku 2012, ktoré boli prvými slobodnými voľbami v krajine po zvrhnutí dlhoročného autoritárskeho lídra Husního Mubaraka v predchádzajúci rok.



Po vlne protivládnych demonštrácií v lete roku 2013 však Mursího zosadili počas vojenského prevratu, na ktorého čele stál súčasný prezident Abdal Fattáh Sísí. Armáda zatkla Mursího aj mnoho ďalších vodcov Moslimského bratstva, ktoré potom pri tvrdých zásahoch tiež rozdrvila.



Moslimské bratstvo obvinilo z Mursího smrti egyptské úrady

Islamistická organizácia Moslimské bratstvo obvinila egyptské úrady zo zodpovednosti za "úmyselné pomalé usmrtenie" bývalého egyptského prezidenta Muhammada Mursího, ktorý v pondelok zomrel po tom, čo skolaboval v súdnej sieni. Informovala o tom agentúra AFP.



Egyptské úrady "ho umiestnili do samoväzby..., odopierali mu liečbu a podávali mu nechutné jedlo..., nezabezpečili mu ani tie najzákladnejšie ľudské práva", uvádza sa vo vyhlásení Strany slobody a spravodlivosti, ktorú založili členovia Moslimského bratstva.



Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí (67) skolaboval v pondelok počas pojednávania súdu, pred ktorým sa zodpovedal z obvinení zo špionáže. Previezli ho do nemocnice v Káhire, kde zomrel.



V roku 2012 vyhral Mursí za podpory organizácie Moslimské bratstvo prvé demokratické prezidentské voľby v Egypte po páde autoritárskeho režimu Husního Mubaraka. Po vlne protivládnych demonštrácií v lete roku 2013 však Mursího zosadili počas vojenského prevratu, na ktorého čele stál súčasný prezident Abdal Fattáh Sísí.



Mursí si vo väzení odpykával 20 rokov väzenia, na ktoré bol odsúdený v súvislosti s násilným potlačením demonštrácií z roku 2012, keď časť obyvateľov Egypta protestovala proti islamizácii verejného života a politiky v krajine. Okrem toho dostal ďalších 25 rokov za to, že sa ako prezident dopustil vyzradenie štátneho tajomstva.



Moslimské bratstvo bolo v roku 2013 v Egypte úradne zakázané a neskôr označené za teroristickú organizáciu. Jej členovia a stúpenci sú odvtedy vystavení tvrdým represáliám egyptských úradov.