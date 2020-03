Egypt uvalil karanténu na 300 rodín v dedine na severe krajiny

Káhira 17. marca (TASR) - Egyptská vláda uvalila karanténu na vyše 300 rodín žijúcich v dedine v delte rieky Níl. Stalo sa tak po tom, ako táto severoafrická krajina potvrdila, že dve osoby z danej oblasti podľahli novému koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie egyptskej ministerky zdravotníctva Haly Zaídovej o tom v utorok informovala agentúra AFP.



"Dali sme vyše 300 rodín do karantény v ich domoch, kde sa teraz nachádzajú," uviedla Zaídová. Ministerka nespresnila, o ktorú dedinu ide, uviedla však, že sa nachádza v provincii Dachílija v delte Nílu. V oblasti podľa jej slov momentálne prebiehajú "čistiace operácie" s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.



Egypt momentálne eviduje 166 prípadov nákazy koronavírusom a štyri úmrtia. Tamojšie úrady dali minulý týždeň do karantény desiatky turistov cestujúcich na výletnej lodi a tiež návštevníkov Luxoru. V nemocnici v tomto juhoegyptskom meste ochoreniu podľahol aj 72-ročný nemecký občan.



Nový typ koronavírusu sa podľa agentúry AFP rozšíril do najmenej 28 krajín Afriky. V pondelok potvrdil prítomnosť nákazy západoafrický Benin.