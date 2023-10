Egypt varoval Izrael 3 dni pred útokom Hamasu, uviedol zákonodarca USA

Washington 11. októbra (TASR) - Izrael dostal varovanie od Egypta o možnom násilí niekoľko dní pred masívnym útokom hnutia Hamas, vyhlásil v stredu predseda výboru pre zahraničné záležitosti v americkej Snemovni reprezentantov Michael McCaul. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Vieme, že Egypt varoval Izraelčanov tri dni vopred, že sa takáto udalosť môže stať," povedal republikán McCaul po rokovaní zákonodarcov za zatvorenými dverami.



"Nechcem zachádzať príliš do utajovaných informácií, ale varovanie bolo odovzdané. Otázkou podľa mňa zostáva, akej úrovni (v štruktúrach ho dali)," dodal.



Izrael v sobotu 7. októbra zažil najkrvavejší útok vo svojej 75-ročnej histórii, keď vyše 1500 teroristov Hamasu narušilo bezpečnostné oplotenie palestínskeho pásma Gazy a koordinovane zaútočilo na Izrael počas židovského sabatu. Zabili vyše 1200 ľudí a zranili ďalších vyše 2700. Izrael následne spustil odvetnú vojenskú operáciu a bombarduje ciele Hamasu v pásme Gazy. Boje si už vyžiadali životy vyše 3700 izraelských a palestínskych civilistov, vojakov a bojovníkov.



Prezident Joe Biden vo Washingtone sľúbil, že pošle Izraelu ďalšiu americkú muníciu a vojenskú techniku. Zároveň sa vyjadril, že zabíjanie civilistov je "číre zlo".



McCaul vyhlásil, že útok bol zrejme naplánovaný už pred rokom. "Nie sme si celkom istí, ako nám to mohlo ujsť. Nie sme si celkom istí, ako to mohlo ujsť Izraelu," povedal novinárom.