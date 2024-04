Egypt vkladá nádej do nového návrhu na prímerie v Pásme Gazy

Rijád 29. apríla (TASR) - Egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí v pondelok uviedol, že vkladá nádej do nového návrhu na prímerie v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Na stole je návrh a je na tých dvoch stranách, aby ho zvážili a prijali," uviedol Šukrí na Svetovom ekonomickom fóre v Rijáde. "Vkladáme do neho nádej," dodal, pričom uviedol, že návrh zohľadňuje pozície oboch strán a snaží sa o umiernenosť.



"Čakáme na konečné rozhodnutie. Existujú faktory, ktoré budú mať dopad na rozhodnutia oboch strán, no dúfam, že sa to podarí," uviedol Šukrí.



Egypt, Katar a Spojené štáty sa snažia sprostredkovať dohodu medzi Izraelom a Hamasom už celé mesiace. Intenzívna diplomacia v posledných dňoch naznačuje, že je vyvíjaný nový tlak na zastavenie bojov.



Delegácia Hamasu má v pondelok pricestovať do Egypta, kde sa očakáva, že bude reagovať na najnovší návrh Izraela na prímerie v Pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov.



Nemenovaný predstaviteľ Hamasu cez víkend pre AFP uviedol, že jeho hnutie nemá s novým návrhom nijaké "zásadné problémy". "Atmosféra je pozitívna, ak nepríde Izrael s novými prekážkami," uviedol tento predstaviteľ.