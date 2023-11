Egypt vpustí na svoje územie ďalšie stovky ľudí z pásma Gazy

Káhira 2. novembra (TASR) - Približne 400 ďalších držiteľov zahraničných pasov sa vo štvrtok zhromaždilo na palestínskej strane priechodu Rafah z pásma Gazy do Egypta. Agentúre DPA to povedal predstaviteľ egyptskej pobočky Červeného polmesiaca, informuje TASR.



Egyptské médiá zverejnili zábery desiatok ľudí zhromaždených pri priechode. Vo štvrtok by do Egypta malo prejsť okrem nich ešte ďalších zhruba 200 ľudí.



Ide o druhú várku cudzincov a Palestínčanov s dvojakým občianstvom po otvorení priechodu Rafah v stredu. Dovtedy cezeň Egypt púšťal len humanitárnu pomoc.



V stredu tadiaľto prešlo 76 zranených Palestínčanov a 335 cudzincov alebo ľudí s dvojakým občianstvom, uviedol egyptský predstaviteľ na hraničnom priechode Rafah.



Egypt vo štvrtok oznámil, že z pásma Gazy pomôže evakuovať "približne 7000" cudzincov a ľudí s dvojakým občianstvom. Hranice palestínskej enklávy s Izraelom zablokovala izraelská armáda po teroristickom útoku hnutia Hamas 7. októbra. Na základe dohody medzi Egyptom, Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorú sprostredkoval Katar, môže Gazu opustiť obmedzený počet ľudí.



Egypt na priechod Rafah nasadil 20 sanitiek, ktorými chce do nemocníc zvážať vážne zranených Palestínčanov. V stredu takto prijali nemocnice na severe Sinaja a v Káhire 45 ľudí.