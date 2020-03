Egypt vyhlási v súvislosti s koronavírusom nočný zákaz vychádzania

Dubaj 24. marca (TASR) - Egypt v utorok oznámil, že zavedie nočný zákaz vychádzania v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Premiér Mustafá Madbúlí na tlačovej konferencii povedal, že 11-hodinový zákaz vychádzania vstúpi do platnosti v stredu v celej krajine a potrvá dva týždne. Podľa agentúry AP uviedol, že všetky druhy dopravy budú pozastavené počas zákazu vychádzania v čase od 17.00 h do 6.00 h miestneho času.



V Egypte, v ktorom žije viac ako 100 miliónov obyvateľov, potvrdili doposiaľ 366 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, 21 ľudí mu podľahlo.



Madbúlí tiež oznámil, že školy a univerzity zostanú zavreté ďalšie dva týždne do 12. apríla. Obchody a nákupné centra budú uzavreté v piatky a soboty, čo je v Egypte víkend. V prevádzke môžu byť päť dní v týždni od 7.00 h do 17.00 h. Predajne potravín, pekárne a lekárne budú z tohto nariadenia vyňaté, dodal egyptský premiér.