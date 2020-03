Egypt vyhostil britskú novinárku za reportáž o koronavíruse

Londýn 26. marca (TASR) - Egyptské úrady prinútili novinárku britského denníka The Guardian opustiť krajinu po tom, ako informovala o vedeckej štúdii, podľa ktorej má Egypt pravdepodobne výrazne viac prípadov nákazy koronavírusom, ako bolo v krajine oficiálne potvrdených. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Novinárka Ruth Michaelsonová žila a pracovala v Egypte od roku 2014.



"Minulý týždeň mi miestne úrady odobrali novinársky preukaz a žiadali, aby som opustila krajinu," napísala Michaelsonová na Twitteri. "Všetko pre jeden článok o ochorení COVID-19, v ktorom som spomenula výskum od vedcov z Univerzity v Toronte," napísala.



Novinárka 15. marca uverejnila v novinách The Guardian článok odkazujúci na výskum špecialistov na infekčné choroby z Univerzity v Toronte a na ďalšie zdroje, ktoré poukazovali na to, že Egypt má zrejme výrazne vyšší počet prípadov nákazy, než tamojšia vláda potvrdila.



V článku Ruth Michaelsonovej sa písalo o tom, že Egypt už začiatkom marca mohol mať 6000 až 19.000 prípadov nákazy. Vláda v Káhire pritom v tom čase oficiálne priznávala len tri prípady.



Michaelsonovú a ďalšieho novinára egyptská tajná služba obvinila zo zverejnenia nespoľahlivých informácií a šírenia paniky.



Egyptské úrady žiadali, aby The Guardian predmetný článok stiahol alebo uverejnil oficiálne ospravedlnenie. Denník egyptským úradom poskytol možnosť poprieť informácie zo sporného článku v liste, obsah ktorého by bol následne zverejnený. Káhira však na túto ponuku nereagovala.



Michaelsonovú si predvolal egyptský úrad, ktorý má na starosti vydávanie víz. Novinárka, ktorá má aj nemecké občianstvo, však uviedla, že nemeckí diplomati v Káhire jej povedali, aby na úrad za žiadnych okolností nešla. Podľa diplomatov jej totiž hrozilo zatknutie a preto jej odporučili, aby z krajiny odletela. Väčšina letov však bola plne obsadená turistami, ktorí sa snažili odcestovať z Egypta.



Ruth Michaelsonová nakoniec odletela do Nemecka 20. marca.



Británia po vyhostení Michaelsonovej nemá v Egypte už žiadneho novinára pôsobiaceho na plný úväzok. Egyptské úrady už v roku 2018 hrozili vojenským súdom britskej novinárke Bel Trewovej a vyhostili ju z krajiny, pripomína The Guardian.



V Egypte k 26. marcu evidujú 495 prípadov nákazy koronavírusom a 24 úmrtí.