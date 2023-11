Egypt vyzval Izrael a Hamas, aby dodržiavali dohodu o dočasnom prímerí

Káhira 23. novembra (TASR) - Egypt vo štvrtok potvrdil, že dohoda o dočasnom prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas začne platiť v piatok a vyzval obe strany, aby ju dodržali. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Egypt dostal od palestínskej aj izraelskej strany zoznamy zadržiavaných osôb a väzňov, ktorí majú byť podľa plánu prepustení v prvý deň prímeria, v piatok popoludní," povedal Dijá Rašwán, šéf egyptskej Štátnej informačnej služby. Ide o súčasť prezidentského úradu a jej úlohou je styk s verejnosťou.



"Egypt vyzýva obe strany, aby realizovali dohodu o dočasnom prímerí podľa plánu - tak, ako bolo dohodnuté," dodal Rašwán.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom sprostredkovali Katar, Egypt a Spojené štáty, informovala vláda v katarskej metropole Dauha.



Egypt sa stal prvou arabskou krajinou, ktorá podpísala mierovú zmluvu v Izraelom v roku 1979. Káhira bola sprostredkovateľom aj v predchádzajúcich konfliktoch Palestínčanov s Izraelom.



Dočasné prímerie v palestínskom Pásme Gazy, kde Izrael podniká odvetné vojenské operácie, sa začne v piatok o 7.00 h miestneho času (6.00 h SEČ). Vo štvrtok to oznámilo katarské ministerstvo zahraničných vecí. V piatok popoludní o 16.00 h miestneho času má Hamas prepustiť aj prvú skupinu rukojemníkov - bude ich 13 a pôjde o ženy a deti v príbuzenskom vzťahu. Na základe dohody s Izraelom majú militanti prepustiť 50 žien a detí unesených po útoku na Izrael zo 7. októbra výmenou za minimálne 150 Palestínčanov väznených v Izraeli.



Súčasťou dohody je štvordňové prímerie v Pásme Gazy, ktoré sa malo pôvodne začať vo štvrtok. Počas prímeria nebudú povolené pozemné ani vzdušné útoky.



Dohoda o dočasnom prímerí zahŕňa aj sľub zintenzívnenia dodávok humanitárnej a ďalšej pomoci do Pásma Gazy vrátane paliva. Izrael je ochotný predĺžiť prímerie o jeden deň za každých ďalších desať rukojemníkov, ktorých by Hamas prepustil nad rámec už dohodnutého počtu.