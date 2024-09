Egypt vyzval svetové mocnosti a OSN na zastavenie eskalácie napätia

Káhira 23. septembra (TASR) - Egyptské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo svetové mocnosti a Bezpečnostnú radu OSN, aby okamžite zasiahli a zastavili "nebezpečnú izraelskú eskaláciu v Libanone". TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



Izraelské letecké útoky si v pondelok v Libanone vyžiadali 356 obetí vrátane 24 detí, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Káhira upozornil, že by to mohlo viesť k "regionálnej vojne".



Egyptské ministerstvo zahraničných vecí opätovne vyjadrilo solidaritu s Libanonom a potvrdilo, že "odmieta akékoľvek narušovanie suverenity a územia Libanonu".



Turecká diplomacia upozornila, že izraelské útoky na Libanon môžu uvrhnúť Blízky východ do ešte väčšieho chaosu.



"Je nevyhnutné, aby všetky inštitúcie zodpovedné za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, najmä Bezpečnostná rada OSN, ako aj medzinárodné spoločenstvo bezodkladne prijali potrebné opatrenia... Krajiny, ktoré bezvýhradne podporujú Izrael, pomáhajú (izraelskému premiérovi Benjaminovi) Netanjahuovi prelievať krv za jeho politické záujmy," dodala Ankara.



Na urýchlenú schôdzku arabských lídrov v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzval po útokoch v Libanone iracký premiér Muhammad Šijá Súdání.